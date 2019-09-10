Эдему Бекирову сделали тяжелую операцию, - Денисова
Все освобожденные политзаключенные из РФ украинцы продолжают получать необходимую медицинскую помощь.
Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову во вторник сделали серьезную операцию. Об этом Денисова рассказала сегодня днем в эфире телеканала "Прямой, передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, все освобожденные политзаключенные из РФ украинцы продолжают получать необходимую медицинскую помощь.
"Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел", - подчеркнула омбудсмен.
Другой освобожденный из РоSSии украинский политзаключенный журналист "Укринформа" Роман Сущенко на данный момент походит медицинское обследование.
Олег Сенцов прошел обследование, однако отказался в медицинской помощи, отметив, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. "И так и есть: его мама сейчас находится в "Феофании", - добавила Денисова.
Она отметила, что освобожденные военные моряки тоже еще находятся в военном госпитале, где проходят медобследование.
Напомним, украинская сторона очень часто акцентировала внимание на состоянии здоровья Эдема Бекирова, когда он был в заключении РФ. 11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести Бекирова в больницу, но оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.
16 августа сообщалось, что Бекиров не смог принять участие в заседании оккупационного верховного суда Крыма из-за сильных болей в спине.
После этого его дважды вывозили в симферопольскую больницу на медобследование.У него 1 группа инвалидности и несколько хронических болезней.Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.
Вчера, 9 сентября сообщалось один из освобожденных пленных, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых. Его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя.
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Политика
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10.09.2019 20:09