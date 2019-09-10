Карпюк рассказал о пытках в РоSSии

"Клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки, и начинает идти ток".

Бывший политзаключенный Николай Карпюк рассказал в эфире телеканала ATR, что его пытали во время заключения в изоляторе временного содержания №1 во Владикавказе.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" — не дают спать", — рассказал он.

По его словам, после четырех ночей пыток он просто потерял сознание.

"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", — сообщил Карпюк.

Карпюк также сообщил, что в ИВС пытали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" — вспомнил Карпюк.

Напомним, что о пытках в РоSSии и оккупированном ею Крыму заявляли многие другие политзаключенные, например, Александр Стешенко, Евгений Панов, Андрей Захтей.

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