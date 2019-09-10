Суд Харькова признал противоправным возврат проспекту Григоренко имени Жукова

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

Харьковский окружной административный суд рассмотрел иск граждан и организаций о признании незаконным решения горсовета, которым проспекту Григоренко вернули имя Жукова.

Об этом сообщает Media Port.

Решение суда в составе председательствующего Александра Титова от 5 сентября 2019 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Административный иск ОСОБА_1, ОСОБА_2, Харьковской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», Народного депутата Украины ОСОБА_3, Политической партии «Демократическая топор», Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» к Харьковскому городскому совету, третьи лица - Харьковская областная государственная администрация, Украинский институт национальной памяти о признании противоправным и отмене решения - удовлетворить. Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 года №1667/19 «О рассмотрение электронной петиции", - говорится в решении.

Оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня объявления.

Напомним, 19 июня городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.

Современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР , в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова.