Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября

Делегацию возглавит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября

9 сентября украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем провела встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и заместителем руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлингу, информирует пресс-служба Кабинета министров.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - отметил Алексей Оржель, комментируя результаты встречи.

Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

Ранее "Газпром" заявил о необходимости решить вопрос с поставкой газа в Украину до обсуждения транзитного контракта.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоятся трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией по вопросу транзита.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" признал его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе. Отказ от роSSийского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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