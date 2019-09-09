На Донбассе в течение недели задержали девятерых пособников боевиков

Среди задержанных - три женщины.

На Донбассе в течение недели задержали девятерых пособников боевиков
Фото: www.#facebook#.com/darka.olifer

С 1 по 7 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были задержаны девять человек, подозреваемые в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"В период с 1 по 7 сентября были выявлены и задержаны 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе полиции все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в период с 1 по 7 сентября украинские военные из состава Нацгвардии на блокпостах вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного провели около 20 задержаний.

У одного гражданина, задержанного на блокпосту вблизи Волновахи, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины.

Напомним, ранее суд приговорил к условному сроку боевика "ДНР", охранявшего обломки "Боинга".

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