Партия Порошенко обвинила Зеленского в попытке узурпировать власть

"Зеленский и его команда приближают Украину к роSSийской авторитарной модели управления".

Фракция "Европейской солидарности" в Верховной Рады считает, что законопроекты президента Владимира Зеленского и депутатов "Слуги народа" могут сделать из Украины авторитарную страну.

Об этом сообщили представители " ЕС " на брифинге в пятницу.

"Монобольшинство, президент Зеленский и его команда быстрыми темпами приближают Украину к роSSийской авторитарной модели управления", - заявил сопредеседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

К такому выводу представители партии Порошенко пришли по результатам анализа около 50 законопроектов.

"Закон 1008 с красивым названием - якобы завершение судебной системы. На самом деле - полный тотальный контроль над судами. Второе - прямое подчинение Национальной гвардии президенту Украины. А зачем лично президенту жандармы? Пункт номер три. Отменяется, давайте говорить правду, реформа Генеральной прокуратуры. Зачем?" - сказал Герасимов.

Кроме того, по его мнению, команда Зеленского пытается фактически ликвидировать роль украинского парламента. "Он быстрыми темпами приближается к парламенту даже не времен Януковича, а Советского Союза. Помните, приезжали в парламент УССР, поднимали руки единогласно, после этого шли в буфет и разъезжались по домам", - сказал он.

По словам Герасимова, самое страшное, что предпринимаются шаги, которые "могут вернуть Украину в 1937 год", когда "Иосиф Сталин расстреливал именем народа".

"Хотят арестовывать имущество третьего лица за то, что лицо могло знать о чем-то. Не знало, а могло знать. Кто будет определять, что такое "могло знать"? Законопроект о разоблачителях коррупции... Когда говорят, что будут это делать на базе анонимок - это 37-й год", - привел Герасимов примеры из законопроектов команды Зеленского.

Герасимов утверждает, что подобные примеры есть почти во всех законопроектах "Слуги народа".

"Это не случайно: снаряд в одну воронку 50 раз не падает. Сейчас действительно целенаправленно делается все, чтобы развернуть нас от Европы в другом направлении", - сказал Герасимов.

Напомним, что "Европейская солидарность" была партией власти в 2014-2019 годах, но оказалась в оппозиции по результатам выборов в июле 2019 года. Сейчас у нее только 27 депутатов.