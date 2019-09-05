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2019-09-05
Красный Крест направил в ОРДЛО 166 тонн гумпомощи
Через КПВВ "Новотроицкое" последовало 9 грузовиков.
Фото: Предоставлено Натальей Емченко
Международный комитет Красного Креста 4 сентября направил на временно оккупированные территории Донбасса 9 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщается в сводке Госпогранслужбы.
"Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны", - сказано в сообщении службы.
Грузовики последовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».
Напомним, последний раз Красный Крест направлял на Донбасс гумпомощь 8 августа. Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 13 грузовых автомобилей с 231,2 тонной продуктовых наборов, лекарств и строительных материалов.
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