Красный Крест направил в ОРДЛО 166 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста 4 сентября направил на временно оккупированные территории Донбасса 9 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщается в сводке Госпогранслужбы.

"Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны", - сказано в сообщении службы.

Грузовики последовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».

Напомним, последний раз Красный Крест направлял на Донбасс гумпомощь 8 августа. Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 13 грузовых автомобилей с 231,2 тонной продуктовых наборов, лекарств и строительных материалов.