Суд по земельному делу Добкина в очередной раз перенесли

Заседание отложено из-за отпуска судьи.

Суд по земельному делу Добкина в очередной раз перенесли
Фото: Сергей Нужненко

Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по делу о незаконной передаче земли, где одним из подозреваемых является бывший народный депутат Михаил Добкин. Заседание не состоялось, так как один из судей находится в отпуске, пишет "Укринформ".

"Назначенное на 4 сентября заседание суда не состоялось, так как судья Алексей Шишкин в отпуске", - сообщили в суде.

Дата нового заседания уточняется.

Это уже восьмой перенос заседания. В начале августа суд не состоялся из-за отпуска одного из судей и занятости адвоката Добкина в другом деле.

Начиная с 2018 года, суд переносили шесть раз, в том числе из-за неявки представителей Генпрокуратуры и двух подозреваемых, по причине отпусков судей, неявки обвиняемых и защитников.

Производство в отношении Добкина касается 36-ти земельных участков в Харькове общей площадью 78 га стоимостью более 220 млн грн.

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