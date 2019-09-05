Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана

Без должностей остались Тука, Грымчак, Парцхаладзе и многие другие.

Кабинет министров на заседании 4 сентября уволил более трех десятков заместителей разных министров из правительства Владимира Гройсмана, которое сложило полномочия на прошлой неделе.

Об этом говорится в распоряжениях правительства, которые были опубликованы на сайте Кабмина в среду.

С должностей уволены:

Юрий Рыбачук - замминистра культуры

Тамара Мазур - замминистра культуры

Игорь Гоцул - первый замминистра молодежи и спорта

Ярослав Войтович - замминистра молодежи и спорта

Николай Даневич - замминистра молодежи и спорта

Николай Мовчан - замминистра молодежи и спорта

Юрий Бровченко - замминистра экономического развития и торговли

Михаил Титарчук - замминистра экономического развития и торговли

Эмине Джапарова - первый замминистра информполитики

Дмитрий Золотухин - замминистра информполитики

Уляна Супрун - первый замминистра здравоохранения

Александр Линчевский - замминистра здравоохранения

Павел Ковтонюк - замминистра здравоохранения

Григорий Галаган - первый замминистра по делам ветеранов

Юсуф Куркчи - первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц

Виктория Воронина - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц

Георгий Тука - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц

Юрий Грымчак - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц

Лев Парцхаладзе - замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ

Тарас Токарский - замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ

Елена Сукманова - первый замминистра юстиции

Светлана Глущенко - замминистра юстиции

Иванна Смачило - замминистра юстиции

Ирина Садовская - замминистра юстиции

Сергей Петухов - замминистра юстиции

Денис Чернышов - замминистра юстиции (с 11 сентября 2019 года)

Иван Лищина - замминистра юстиции - уполномоченный в делах ЕСПЧ (с 13 сентября 2019 года)

(с 13 сентября 2019 года) Игорь Павловский - замминистра обороны

Роман Греба - замминистра образования и науки

Максим Стриха - замминистра образования и науки

Елена Ковалева - замминистра аграрной политики и продовольствия

Владимир Топчий - замминистра аграрной политики и продовольствия

Виктор Шеремета - замминистра аграрной политики и продовольствия

Ольга Трофимцева - замминистра аграрной политики и продовольствия

Александра Чуркина - замминистра социальной политики

Также с 10 сентября уволена первый заместитель главы Госгеокадастра Людмила Шемелинец, она пока что руководит этим ведомством в статусе исполняющей обязанности.

Заместители министра финансов Юрий Гелетий, Юрий Джигир, Василий Шкураков переназначены на должности.