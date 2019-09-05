Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана

Без должностей остались Тука, Грымчак, Парцхаладзе и многие другие.

Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана

Кабинет министров на заседании 4 сентября уволил более трех десятков заместителей разных министров из правительства Владимира Гройсмана, которое сложило полномочия на прошлой неделе.

Об этом говорится в распоряжениях правительства, которые были опубликованы на сайте Кабмина в среду.

С должностей уволены:

  • Юрий Рыбачук - замминистра культуры
  • Тамара Мазур - замминистра культуры
  • Игорь Гоцул - первый замминистра молодежи и спорта
  • Ярослав Войтович - замминистра молодежи и спорта
  • Николай Даневич - замминистра молодежи и спорта
  • Николай Мовчан - замминистра молодежи и спорта
  • Юрий Бровченко - замминистра экономического развития и торговли
  • Михаил Титарчук - замминистра экономического развития и торговли
  • Эмине Джапарова - первый замминистра информполитики
  • Дмитрий Золотухин - замминистра информполитики
  • Уляна Супрун - первый замминистра здравоохранения
  • Александр Линчевский - замминистра здравоохранения
  • Павел Ковтонюк - замминистра здравоохранения
  • Григорий Галаган - первый замминистра по делам ветеранов
  • Юсуф Куркчи - первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
  • Виктория Воронина - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
  • Георгий Тука - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
  • Юрий Грымчак - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
  • Лев Парцхаладзе - замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ
  • Тарас Токарский - замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ
  • Елена Сукманова - первый замминистра юстиции
  • Светлана Глущенко - замминистра юстиции
  • Иванна Смачило - замминистра юстиции
  • Ирина Садовская - замминистра юстиции
  • Сергей Петухов - замминистра юстиции
  • Денис Чернышов - замминистра юстиции (с 11 сентября 2019 года)
  • Иван Лищина - замминистра юстиции - уполномоченный в делах ЕСПЧ (с 13 сентября 2019 года)
  • Игорь Павловский - замминистра обороны
  • Роман Греба - замминистра образования и науки
  • Максим Стриха - замминистра образования и науки
  • Елена Ковалева - замминистра аграрной политики и продовольствия
  • Владимир Топчий - замминистра аграрной политики и продовольствия
  • Виктор Шеремета - замминистра аграрной политики и продовольствия
  • Ольга Трофимцева - замминистра аграрной политики и продовольствия
  • Александра Чуркина - замминистра социальной политики

Также с 10 сентября уволена первый заместитель главы Госгеокадастра Людмила Шемелинец, она пока что руководит этим ведомством в статусе исполняющей обязанности.

Заместители министра финансов Юрий Гелетий, Юрий Джигир, Василий Шкураков переназначены на должности.

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