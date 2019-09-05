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2019-09-05
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Без должностей остались Тука, Грымчак, Парцхаладзе и многие другие.
Кабинет министров на заседании 4 сентября уволил более трех десятков заместителей разных министров из правительства Владимира Гройсмана, которое сложило полномочия на прошлой неделе.
Об этом говорится в распоряжениях правительства, которые были опубликованы на сайте Кабмина в среду.
С должностей уволены:
- Юрий Рыбачук - замминистра культуры
- Тамара Мазур - замминистра культуры
- Игорь Гоцул - первый замминистра молодежи и спорта
- Ярослав Войтович - замминистра молодежи и спорта
- Николай Даневич - замминистра молодежи и спорта
- Николай Мовчан - замминистра молодежи и спорта
- Юрий Бровченко - замминистра экономического развития и торговли
- Михаил Титарчук - замминистра экономического развития и торговли
- Эмине Джапарова - первый замминистра информполитики
- Дмитрий Золотухин - замминистра информполитики
- Уляна Супрун - первый замминистра здравоохранения
- Александр Линчевский - замминистра здравоохранения
- Павел Ковтонюк - замминистра здравоохранения
- Григорий Галаган - первый замминистра по делам ветеранов
- Юсуф Куркчи - первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
- Виктория Воронина - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
- Георгий Тука - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
- Юрий Грымчак - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц
- Лев Парцхаладзе - замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ
- Тарас Токарский - замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ
- Елена Сукманова - первый замминистра юстиции
- Светлана Глущенко - замминистра юстиции
- Иванна Смачило - замминистра юстиции
- Ирина Садовская - замминистра юстиции
- Сергей Петухов - замминистра юстиции
- Денис Чернышов - замминистра юстиции (с 11 сентября 2019 года)
- Иван Лищина - замминистра юстиции - уполномоченный в делах ЕСПЧ (с 13 сентября 2019 года)
- Игорь Павловский - замминистра обороны
- Роман Греба - замминистра образования и науки
- Максим Стриха - замминистра образования и науки
- Елена Ковалева - замминистра аграрной политики и продовольствия
- Владимир Топчий - замминистра аграрной политики и продовольствия
- Виктор Шеремета - замминистра аграрной политики и продовольствия
- Ольга Трофимцева - замминистра аграрной политики и продовольствия
- Александра Чуркина - замминистра социальной политики
Также с 10 сентября уволена первый заместитель главы Госгеокадастра Людмила Шемелинец, она пока что руководит этим ведомством в статусе исполняющей обязанности.
Заместители министра финансов Юрий Гелетий, Юрий Джигир, Василий Шкураков переназначены на должности.
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