В центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой

На прошлой неделе сама Гонтарева попала под машину в Лондоне.

В четверг, 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi A7. По данным издания "Информатор", машина принадлежала Антону Гонтареву - старшему сыну экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Фото: Информатор

Пожар произошел сегодня ночью на ул. Владимирской, около полуночи. Спасатели прибыли на место через несколько минут, но автомобиль к этому времени уже догорал.

Издание отмечает, что автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт, а во двор дома можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других . Но точная причина будет известна позже.

Издание отмечает, что сгоревший автомобиль не был указан в декларации Гонатервой, которая обновлялась в 2018 году. По адресу, где произошел пожар, находится офис компании "Ревизион", одним из бенефициаров которой является Антон Гонтарев.

Фото: Информатор

Люди в результате пожара не пострадали, но, кроме автомобиля, были повреждены также двери и электропроводка подъезда. На месте работали правоохранители и спасатели.

Обновление. Валерия Гонтарева подтвердила, что сгоревший автомобиль принадлежал ее семье. Об этом она сказала в комментарии изданию "НВ Бизнес".

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева . Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сказала Гонтарева.