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2019-09-05
Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете Европы
Кулеба стал вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.
Дмитрий Кулеба
Фото: Сергей Нужненко
Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы.
Соответствующий указ №650 от 4 сентября обнародован на сайте главы государства.
"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в документе.
Кулеба уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.
Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила Кулебу вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции. Он занимал должность с апреля 2016 года.
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