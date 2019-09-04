Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь

Скалецкая озвучила три ключевых направления.

Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Зоряна Скалецкая
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела первую пресс-конференцию, на которой озвучила приоритетные направления своей работы.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Скалецкая озвучила три ключевых направления: эпидемиологическая безопасность, доступная медицинская помощь в регионах и вакцинация, как для детей, так и для взрослых.

"Мы должны разработать порядок реагирования на инфекционные вспышки... На данный момент такая единая процедура отсутствует", - отметила министр.

Также среди приоритетных задач Скалецкая назвала обеспечение доступа к первичной медпомощи: "Чтобы ее получили все граждане, а не только 28 млн (имеет в виду что 28 млн человек подписали декларации с врачами, - ред.)"

Министр обратила внимание на то, что в некоторых населенных пунктах нет врачей, с которыми можно подписать декларации.

"Для этого нужно придумать, как организовать работу врача, который мог бы приезжать в те населенные пункты, где таких врачей нет... Запланированная перепись населения, должна помочь сделать выводы, скольким людям такая помощь необходима, - сказала Скалецкая, - Существует проблема физической доступности. Мы будем говорить с местными властями о том, что есть проблемы с доступностью".

Также глава Минздрава отметила важной задачей - обеспечить вакцины для взрослых.

"Предыдущее правительство сделало много для того, чтобы в Украине были все вакцины (для детей, - ред.). Теперь мы должны сделать все, чтобы вакцины могли получит и взрослые", - сказала она.

Напомним, в 2018 году в Украине началась медицинская реформа, пока что изменения коснулись только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стран. Подробнее читайте в материале LB.ua "Хроники медреформы. Год спустя".

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