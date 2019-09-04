Заместителями генпрокурора могут стать Касько, Трепак, Мамедов и Кулик

Заместителями нового генерального прокурора Руслана Рябошапки могут стать Виталий Касько, Виктор Трепак, Гюндуз Мамедов и Константин Кулик.

Об этом говорится в телеграм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Первый зам – Виталий Касько. Его, пожалуй, представлять особо не надо. Замом уже был – сразу после Революции – работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В том числе, по делу «бриллиантовых прокуроров»... В целом, Касько – персонаж позитивный. Точно не подлый", - пишет журналистка.

Виктор Трепак тоже известная личность. Он был первым заместителем главы СБУ при Василии Грицаке и прославился как автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов.

Гюндуз Мамедов - прокурор АР Крым.

Константин Кулик сейчас возглавляет один из отделов Генпрокуратуры. В прошлом был военным прокурором сил АТО. Именно Кулик от прокуратуры в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация $1,5 млрд окружения Виктора Януковича.

Был фигурантом дела НАБУ, которое возбудили по ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Сейчас этой статьи в Уголовном кодексе нет.

"Почуяв, что ветер дует в другую сторону, Кулик оперативно переметнулся в стан новой власти (когда она ею еще не была даже). Непосредственно перед выборами он объявил «пидозры» Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову и Борису Ложкину", - пишет Кошкина.