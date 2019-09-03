"Спецтехноэкспорт" отчитался о рекордных темпах подписания новых контрактов

"Спецтехноэкспорт" за семь месяцев 2019 года заключил новые контракты на сумму $337 млн.

Об этом в интервью Defense Express сказал директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас.

"Что касается подписания новых контрактов, то мы уже превысили прошлогодние показатели. По состоянию на сегодня мы уже подписали новых контрактов общей стоимостью $337 млн. Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет. Теперь главное, чтобы внутри страны меньше палки в колеса ставили в процессе их реализации", - цитирует Бельбаса пресс-служба компании.

В прошлом году "Спецтехноэкспорт" также показал высокую динамику заключения новых оборонных контрактов с иностранными партнерами. Как указано в Отчете о работе предприятия 2018, за 2018 год компанией было подписано новых контрактов на сумму $282,5 млн, хотя еще годом ранее в 2017 году этот показатель составлял лишь $114,4 млн.

Общий объем экспорта вооружений Украины в последние годы оценивается в $600-700 млн. В довоенный период Украина в среднем ежегодно зарабатывала $ 1 млрд на продаже вооружений.

Среди основных стран партнеров "Спецтехноэкспорта" по объемам сотрудничества Бельбас назвал Индию, где компания одновременно отрабатывает более 90 оборонных проектов, и Турцию, где идет работа в том числе по созданию совместных образцов вооружений.