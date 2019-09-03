Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"

Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем может стать заместителем директора "Укроборонпрома".

Об этом говорится в телеграм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"При Петре Алексеевиче «Укроборонпром» был одним из важнейших коррупционных рассадников. Вместо того, чтобы напрочь его ликвидировать, в ЗеКоманде решили «Укроборонпром» «вычистить», реформировать и оптимизировать. Для чего гендиректором был назначен Айварас Абромавичус. Вскоре по его инициативе был создан номинационный комитет и привлечены иностранные консультанты по подбору топ-менеджеров. Задача была найти команду для ключевых направлений: финансы, закупки, управление активами. Также на ряд новых функций, которые необходимы для быстрого запуска процессов трансформации внутри УОП", - сообщила журналистка.

В ходе предварительного отбора на должности заместителей сейчас рассматриваются:

Мустафа Найем (экс-депутат Рады, бывший журналист). Михаил Морозов (имеет многолетний опыт работы в сфере ВПК, в том числе в структурах "Укроборонпрома"). Сергей Иванюта (работал в "Укргаздобыче"). Роман Бондарь (партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson) Надежда Бигун (работала в "Прозорро" и "Укрпочте").

Перед назначением кандидаты должны будут пройти спецпроверку и полиграф.