В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ

Боевики продолжают саботировать работы.

В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
Фото: "Радио Свобода"

Украинская сторона в понедельник утром приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская", и готова к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской.

Об этом сообщается на странице операции объединенных сил в Фейсбуке.

В то же время, по состоянию на 9:00 пророSSийские боевики не осуществляют инженерные работы по демонтажу, наоборот - укрепляют временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК ("кунг").

Подразделения ООС в процессе очищения участка от фортификационных сооружений продолжают оборудование опорных пунктов на данном участке линии столкновения. "В случае обострения ситуации на участке разведения №1 объединенные силы дадут адекватный ответ", - заявили в штабе..

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить. 25 августа Украина была вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. С 27 августа оккупанты продолжают имитировать работы по демонтажу.

Ранее, 20 августа, украинская сторона уже приступала к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, но из-за отсутствия синхронных действий со стороны боевиков ОРЛО, Киев также был вынужден был прекратить работы.

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