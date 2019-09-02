В "Слуге народа" допускают проведение местных выборов раньше запланированного срока
Выборы будут раньше, чем осенью 2020, если раньше завершиться децентрализация.
Первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил вероятности того, что выборы в местные органы власти будут проведены ранее запланированного срока. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го", - отметил Корниенко.
Он подчеркнул позицию своей партии о том, что "местные выборы надо проводить после завершения децентрализации".
Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.
Напомним, в середине августа Александр Корниенко сообщал, что партия "Слуга народа" намерена ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы.
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также заявлял, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.
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Политика
02.09.2019 09:15