В Киевский военный лицей имени Богуна впервые приняли девушек
С 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе - 20 девушек.
В Киевский военный лицей имени Богуна впервые в истории поступили на обучение девушки.
Об этом сообщается на сайте лицея.
На праздничной линейке начальник лицея, герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук, рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе - 20 девушек.
"Для наших юношей это своеобразный вызов, ведь девушки не уступают им ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины", - отметил он.
Напомним, в апреле 2016 года Министерство обороны назначило начальником Киевского военного лицея имени Ивана Богуна полковника Игоря Гордийчука, который командовал боями по взятию Саур-Могилы на Донбассе.
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