В больнице Днепра умер раненый 25 августа в Марьинке военный
Погибший - сержант 24 ОМБр имени короля Даниила Александр Грицаюк.
В Днепре в клинической больнице имени Мечникова умер сержант Александр Грицаюк, который был ранен на Донбассе 25 августа.
Об этом сообщили представители 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в фейсбуке.
"С грустью сообщаем, что сегодня (1 сентября, - ред.), в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, от ранений, полученных 25.08.19, вследствие вражеского обстрела наших позиций в районе н.п. Марьинка, умер воин 24 ОМБр имени короля Даниила - сержант Грицаюк Александр Владимирович", - говорится в сообщении.
Александр Грицаюк родился 7 ноября 1971 и проживал в городе Христиновка Черкасской области.
Напомним, 25 августа сообщалось о двух погибших бойцах за сутки.
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