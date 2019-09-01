?Назначенный на 1 сентября демонтаж моста в Станице Луганской в очередной раз отменили

Оккупационная администрация непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" продолжает саботировать попытки восстановить разрушенный мост на участке разведения в Станице Луганской. Об этом сообщает СЦКК на странице штаба ООС в Фейсбук.

"Через СММ ОБСЕ в НЗФ РФ было доказано нашу готовность к проведению работ, на что был получен отказ, относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на 1 сентября украинской стороной был запланирован демонтаж и вывоз обломков моста, уборка металлических конструкций и строительного мусора.

Днем ранее оккупационная администрация отказалась пускать представителей "Укртрансмоста" к разрушенному объекту. Эксперты были вынуждены уехать так и не оценив масштаб предстоящих работ.

"Блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской еще раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдении вооруженными формированиями РоSSийской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе", – заявили в СЦКК.

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить. 25 августа Украина была вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. С 27 августа оккупанты продолжают имитировать работы по демонтажу.