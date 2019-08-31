Диаспора призвала Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом

На выборах президента украинцы за рубежом голосовали за Порошенко.

Диаспора призвала Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом
Фото: Макс Левин

Украинская диаспора призывает президента Владимира Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом и предоставить им возможность множественного гражданства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди других требований - "соблюдение конституционного права граждан Украины быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти" и "создание программы возвращения мигрантов".

Также представители диаспоры призвали Зеленского проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, и создать должность штатного советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019, не предусмотрена встреча с украинской общиной ... Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует самую большую в мире зарубежную украинскую громаду. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в обращении.

Обращение подписано представителями украинских организаций в Польше, Канаде, США, Италии, Испании, Ирландии, Португалии, Египте, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдовы, Дании и Латвии.

Напомним, на выборах президента в 2019 за пределами Украины был открыт 101 избирательный участок - все они составили заграничный избирательный округ, где проголосовало 59 тыс. 830 избирателей.

Большее количество заграничных избирателей проголосовало за пятого президента Украины Петра Порошенко. Он получил поддержку в 54,73% (32 749 избирателей).

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