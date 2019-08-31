В Киеве открыли памятник Сикорскому

Памятник установлен возле аэропорта "Киев", который носит имя авиаконструктора.

Памятник Игорю Сикорскому 31 августа открыли возле аэропорта "Киев", который носит имя авиаконструктора.

Фото: facebook.com/Дмитрий Рудобоженко

Об этом говорится в фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - отметил Кличко.

"Несмотря на то, что большую часть своей жизни он жил и работал в США, первый аппарат вертикального взлета Сикорский собрал и запустил именно в Киеве - во дворе усадьбы на Ярославовом валу, где жила тогда семья Сикорских. Бронзовая скульптура, которую мы представили сегодня, установленная на постаменте в виде полусферы со стилизованной картой мира.

Мне очень нравится творческий замысел - фигура держится на одной точке - как бы отрываясь от земли в небо. Поскольку Сикорский является конструктором первого в мире вертолета, в руке он держит свое творение", - написал мэр Киева.

Автор памятника - скульптор Владимир Журавель, известный по скульптурной композиции на Почтовой площади "Дети, которые запускают кораблики".

Кличко заявил, что следующая задача - отреставрировать заброшенную усадьбу Сикорских и создать там музей.

Напомним, в марте 2018 года Киевский городской совет принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").

В августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".

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