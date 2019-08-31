Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум
Польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину.
Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.
Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.
"На встрече с Министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимости от поставок роSSийского газа как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы", - написал Данилюк в Facebook.
Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.
"В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год", - цитирует Наимского Dziennik.pl.
Вместе с тем он подчеркнул, что это станет возможным после строительства в Украине участка газопровода длиной 110 км, что позволит доставлять топливо из Польши.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк с рабочим визитом прибыл в Польшу.
Президент Владимир Зеленский сегодня прилетел с официальным двухдневным визитом в Польшу, где состоятся мероприятия по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Глава украинского государства начал визит в Польшу со встречи с президентом Анджеем Дудой.
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Политика
31.08.2019 19:01