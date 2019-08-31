Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум

Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Фото: #facebook#.com/alex.danylyuk

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"На встрече с Министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимости от поставок роSSийского газа как для Украины, так и для Польши . Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу . Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы", - написал Данилюк в Facebook.

Фото: #facebook#.com/alex.danylyuk

Фото: #facebook#.com/alex.danylyuk

Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.

"В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год", - цитирует Наимского Dziennik.pl.

Вместе с тем он подчеркнул, что это станет возможным после строительства в Украине участка газопровода длиной 110 км, что позволит доставлять топливо из Польши .

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк с рабочим визитом прибыл в Польшу .