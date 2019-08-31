Арахамия назвал нового министра здравоохранения временным

Скалецкую через несколько месяцев должен сменить Радуцкий.

?Арахамия назвал нового министра здравоохранения временным
Давид Арахамия
Фото: Макс Левин

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что Зоряна Скалецкая - временный министр здравоохранения. Через несколько месяцев ее сменит Михаил Радуцкий, руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала Zik в пятницу, 30 августа.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - сказал Арахамия.

Объясняя, почему Радуцкий сразу не занял министерский пост, Арахамия пояснил, что ему надо подготовиться.

"Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи", - сказал Арахамия.

Напомним, в конце июля глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua заявил, что не слышал других кандидатур на пост министра здравоохранения, кроме Радуцкого.

Однако уже через неделю Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

После этого фаворитом на должность главы Минздрава сначала назвали главу НСЗУ Олега Петренко, потом - экс-губернатора Одесской области Михаила Степанова, но в конце концов министерское кресло получила Зоряна Скалецкая, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.

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