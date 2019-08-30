Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации
Новый парламентский комитет начнет работу сегодня.
Написавшая заявление об увольнении врио министра здравоохранения Ульяна Супрун анонсировала старт работы нового парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Об этом Супрун написала у себя на фейсбуке.
"Сегодня начнет работу новый парламентский комитет по новым названием - "Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования"", - написала Ульяна Супрун.
Кроме того, глава Минздрава пошутила, предложив для комитета альтернативное название "Комитет по вопросам здоровья нации и смерти врагам".
Напомним, петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Министрерства здравоохранения набрала необходимые 25 тысяч голосов.
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Политика
30.08.2019 12:22