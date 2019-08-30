ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании

Также сообщается об обысках по месту жительства нескольких сотрудников НОТУ.

ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании
Фото: wikipedia.org

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а также по месту жительства нескольких ее сотрудников проходят обыски.

Об этом сообщила спикер НОТУ Виктория Сидоренко в фейсбуке.

"Сегодня, 30 августа, в главный офис UA:Общественное вещание, телецентра «Карандаш», пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности. Также около 7:00 утра с обыском пришли и в квартиру главы правления Зураба Аласании, а также в дома нескольких других работников", - написала она.

Сидоренко отметила, что основания для таких следственных действий ей неизвестны.

В пресс-службе Госбюро расследований уточнили, что обыски проходят по делу о злоупотреблении служебным положением некоторыми сотрудниками НОТУ.

"В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что ГБР при сопровождении СБУ проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - говорится в сообщении ГБР в фейсбуке.

В Бюро подчеркнули, что следственные действия проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

Напомним, 31 января набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией во время заседания, в повестке дня которого не было вопроса об отставке главы правления. Позже выяснилось, что на Аласанию написал жалобу профсоюз.

28 июня Набсовет "Суспильного" отменил решение об увольнении Аласании.

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