Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президента

Рада поддержала предложенную президентом кандидатуру Гончарука и назначила его премьер-министром.

Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президента
Фото: Макс Левин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ №631 от 29 августа обнародован на сайте главы государства.

Ранее сегодня Верховная Рада назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра. За кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 290 депутатов.

35-летний Гончарук 28 мая 2019 года был назначен назначен заместителем председателя Администрации президента Украины (сейчас - Офиса президента). До этого работал юристом в инвестиционной компании и всеукраинской общественной организации "Офис эффективного урегулирования".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Антипрививочники вышли на митинг к офису ЗеленскогоАнтипрививочники вышли на митинг к офису Зеленского
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Блок рекламы


Похожие новости
Рада назначила министром иностранных дел замглавы ОП ПристайкоРада назначила министром иностранных дел замглавы ОП Пристайко
Рада назначила премьером Алексея ГончарукаРада назначила премьером Алексея Гончарука
Зеленский: Рада IX созыва станет лучшей в истории Украины или будет распущенаЗеленский: Рада IX созыва станет лучшей в истории Украины или будет распущена
Стал известен полный состав будущего правительства ГончарукаСтал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Зеленский внес пять законопроектов об изменении КонституцииЗеленский внес пять законопроектов об изменении Конституции
Зеленский предложил назначить премьером Гончарука, генпрокурором - РябошапкуЗеленский предложил назначить премьером Гончарука, генпрокурором - Рябошапку
У Офиса президента провели акцию против АваковаУ Офиса президента провели акцию против Авакова
Зеленский убеждал депутатов отказаться от неприкосновенностиЗеленский убеждал депутатов отказаться от неприкосновенности
Партия "Голос" вступила против разделения должности мера Киева и главы КГГАПартия "Голос" вступила против разделения должности мера Киева и главы КГГА
Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов УкраиныЗеленский анонсировал аудит всех жилых домов Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости