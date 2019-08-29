Зеленский предложил назначить премьером Гончарука, генпрокурором - Рябошапку

МИД возглавит Пристайко, Минобороны - Загороднюк.

Зеленский предложил назначить премьером Гончарука, генпрокурором - Рябошапку
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по кадровым назначениям.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Премьер-министром он предлагает назначить Алексея Гончарука (проект постановления №1022), министром обороны - Андрея Загороднюка (проект постановления №1023), министром иностранных дел - Вадима Пристайко (проект постановления №1024), главой Службы безопасности Украины - Ивана Баканова (проект постановления №1021).

Также он планирует назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку (проект постановления №1019). Для этого необходимо согласие Верховной Рады.

Фамилии других министров станут официально известны после назначения Гончарука премьер-министром.

Напомним, Гончарук, Рябошапка и Пристайко сейчас работают заместителями главы Офиса президента Украины.

Загороднюк - член набсовета "Укроборонпрома" и советник президента.

Иван Баканов - первый заместитель главы СБУ.

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