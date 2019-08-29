Сенцова перевезли в СИЗО Москвы – источник

Вероятно, его эпатировали в рамках проходящего процесса обмена.

Сенцова перевезли в СИЗО Москвы – источник
Фото: humanrights.org.ua

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов, осужденный по сфабрикованному делу в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2, известное как Бутырская тюрьма. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой информированный источник в Москве.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник.

Источник сообщил, что Сенцов доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена.

"Крым. Реалии" сообщает, что мать режиссера Сенцова Людмила сообщила, что он впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

"Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может… Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, да, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: "Мама, ты верь, мы скоро обнимемся"", - рассказала Людмила Сенцова .

В тоже время, адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзде на своем фейсбуке сообщил, что ему пока ничего не известно о этапировании подзащитного. "Просьба не звонить мне по этапированию Олега Сенцова. Я не имею информации о его этапировании. А также пока не знаю, где он будет содержаться, если его действительно этапировали", - написал адвокат.

Напомним, в последнее время роSSийские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией.

21 августа роSSийские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним.

22 августа сообщалось, что РоSSия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран.

23 августа президент Владимир Зеленский тоже высказывался о своих надеждах, что обмен удерживаемых лиц произойдет в ближайшее время. В этот же день в Киев прилетала Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Однако, несмотря на все это, роSSийская газета «Коммерсант» 23 августа сообщала, что Сенцова нет в списках на обмен.

Вчера адвокат Валентин Рыбин сообщал, что дату обмена заключенными между Украиной и Россией перенесли.



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