Кличко заявил, что у него нет конфликта с Богданом

Мэр Киева заявил, что не держится за должность, но отстаивает интересы киевлян.

Кличко заявил, что у него нет конфликта с Богданом
Фото: Анна Стешенко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал инициативу главы Офиса президента Андрея Богдана об разделении должностей мэра Киева и главы КГГА централизацией. Об этом мэр рассказал в кулуарах ВРУ, передаёт корреспондент LB.ua.

«У меня нет персонального конфликта. Я отстаиваю интересы киевлян... Считаю, что дуализм нам не нужен... Я не отстаиваю должности. Но считаю, то, что происходит - это не децентрализация, а централизация», - заявил он.

На уточняющий вопрос о том: будет ли общаться с Главой Офиса президента Андреем Богданом, который, инициировал его отставку, Кличко сообщил, что «уже уезжает из парламента».

Также мэр Киева напомнил, что обратился в КСУ относительно разъяснения о правомерности занятия должности мэра и главы КГГА.

Напомним, вчера, 28 августа Депутаты Верховнй Рады VIII созыва от разных фракций обратились Конституционный Суд с просьбой растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления и в столице.

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