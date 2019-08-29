Аппарат Рады отказался выдать карточку для голосования депутату Рудыку

Аппарат Верховной Рады отказался выдать карточку для голосования и постоянное удостоверение депутату Сергею Рудыку, который выиграл выборы на округе №198 в Черкасской области.

И.о. главы аппарат Петр Боднар в кулуарах парламента сообщил, что у Рудыка есть только временное удостоверение, но пока нет постоянного из-за того, что продолжаются судебные процессы относительно голосования на его округе.

"Нужно дождаться решений судов, ЦИК сообщит аппарату, что Рудык зарегистрирован, и или нас уполномочит, или само выдаст удостоверение. Я буду ждать решения ЦИК, у меня нет полномочий", - сказал он.

При этом Рудык в четверг принял присягу. Из-за сложившейся ситуации депутат вызвал полицию.

Напомним, в 2014 году Рудык занимал пост главы Госземагентства по квоте партии "Свобода".

Тогда он стал фигурантом громкой истории с "похищением". Люди губернатора Днепропетровской области несколько часов удерживали его в отделении милиции и заставили написать заявление о вступлении в добровольческий батальон.

Губернатором тогда был Игорь Коломойский.