Богатыреву арестовали на два месяца

Экс-министр вернулась в Украину, чтобы сразу попасть в СИЗО.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о применении меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей и постановил арестовать ее на два месяца. Она может выйти под залог 6 млн гривен.

Об этом сообщил из зала заседаний корреспондент LB.ua.

Залог за Богатыреву может внести нардеп Вадим Новинский, сказала экс-министр Елена Лукаш, которая присутствовала на судебном заседании.

Фото: Макс Левин

Рассмотрение ходатайства по Богатыревой началось около 15:45. Ее сначала завели в стеклянный бокс для подсудимых, но после этого выпустили за стол к адвокату.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Прокурор обосновал необходимость ареста Богатыревой тем, что она четыре последних года проживала за границей или, возможно, в Крыму и все это время не являлась в органы досудебного расследования.

В 2014 году официально границу не пересекала, поэтому есть угроза, что сделает это еще раз.

Адвокат Дмитрий Беляев в свою очередь заявил, что накануне после задержания Богатыреву привозили в суд около 17 часов вечера, но не смогли найти материалов об избрании меры пресечения в 2015 году. При этом он утверждает, что прокуратура была уведомлена о возвращении Богатыревой.

Фото: Макс Требухов

Он также заявил, что Минздрав отказался подтверждать нанесение убытков действиями Богатыревой, а само подозрение не вручали надлежащим образом. Соответственно, адвокат считает, что она не приобрела статус подозреваемой, а поэтому ее задержание незаконно.

Напомним, весной 2015 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры о заочном аресте Богатыревой по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не менее чем через 48 часов следователь должен доставить ее в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения.

Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее.

Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

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