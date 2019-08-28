Болтон не будет встречаться с руководством "Мотор Сич", но обсудит продажу завода с украинской властью

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не будет встречаться с руководством компании "Мотор Сич" из-за ее продажи Китаю, однако он намерен обсудить эту ситуацию с представителями украинской власти, чтобы услышать их оценку ситуации.

Об этом Джон Болтон рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я не буду встречаться с ними (с руководством). Но речь идет о вопросе, который является важным как для Украины, так и для США , Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран. Речь идет об усилиях Китая использовать положительный торговый баланс этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны ... Речь идет о долгосрочной стратегии Китая увеличить свое влияние по всему миру, у них - свои представления о том, как должен был бы выглядеть мировой порядок", - сказал советник Трампа.

Советник Трампа не ответил, может ли США предложить "Мотор Сич" что-то взамен, во имя предотвращения заключения контракта, однако добавил, что будет рад обсудить эти вопросы с украинской властью.

Он также отметил, что сначала соглашения Китая могут иметь очень благоприятные условия финансирования, но чуть позже они оказываются не такими благоприятными. По его словам китайцы идут на откровенно коррупционные действия во многих странах, чтобы гарантировать коммерческий успех для своих компаний.

Болтон не высказал однозначного ответа против он продажи "Мотор Сич" или нет, однако подчеркнул, что новая украинская власть должна убедиться в том, что продажа компании принесет для Украины ожидаемый результат.

"Я не хочу говорить о конкретных сделках, но действительно считаю, что правительство, которое действует в собственной суверенной сфере, имеет право защищать свою оборонную отрасль и желать благосостояния для украинского народа. Поэтому я думаю, что новая украинская власть президента Зеленского очевидно сейчас считает это своим высоким приоритетом, и он должен был бы убедиться, прежде чем операцию такого рода позволят осуществить, что от этого действительно выиграет украинский народ", - добавил Джон Болтон.

Напомним, 27 августа Болтон прибыл с визитом в Киев . Накануне сообщалось, что советник президента США намерен встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю.

В июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).