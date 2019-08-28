Коломойский: красивым женщинам-депутаткам достаточно "трешки" долларов в месяц - пять лет продержится

Бизнесмен прокомментировал зарплаты народных депутатов.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что женщинам - депутаткам достаточно зарплаты в размере 30 тыс. гривен в месяц. Мужчинам же, по его мнению, нужно зарабатывать минимум 5 тыс. долларов.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.Нет".

"Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами... В Киеве за сколько можно прожить? Вот начнем с женщин. Сколько нормальной молодой женщине, бальзаковского возраста, нужно денег, чтобы прожить? Из любой фракции. Три тысячи долларов женщине надо? Какой выход? Или у нее муж и она содержанка или ей надо самой зарабатывать. Нормальная женщина, у которой в голове - "Три К", пойдет в парламент? Она ж не пойдет, ей нахрен не надо трешка баксов, политика... А если женщина в бизнесе зарабатывает что-то, но все бросает и идет в парламент, для чего? А маникюр надо сделать, педикюр, одеться надо, прическа, макияж, косметика, питание, что-то еще. Но женщина найдет мужчину себе и как-то устроится. Особенно боевая, энергичная, еще и хороша собой, правильно?", - сказал Коломойский, комментируя вопрос зарплат нардепов.

При этом он подчеркнул, что считает свои взгляды не сексистскими, а фрейдистскими.

"Я всегда прежде всего о женщинах говорю, для меня они и их мнение важнее всего!", - отметил олигарх.

"Сколько мужчине надо зарабатывать, если женщине - минимум трешку долларов? Что делать с женой депутата? Она сколько должна получать? У нас если депутат будет получать трешку, то тогда депутат будет ходить голый и босый в сандалях. Все заберет жена... Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки. Пять лет продержится. А если взять мужчину, то ему минимум пятерку надо дать. Потому что трешку - жене и две себе. Конечно, сейчас сразу начнут орать, что это за гендерное неравенство? Поэтому пятерку надо и женщине давать. Тогда женщина-депутат будет в шоколаде по сравнению с мужчиной, у которого, дай бог, чтобы тысяча осталась, потому что жена узнает, что пятерка и заберет четыре. Ну, на тыщенку как-то тоже можно",- добавил Коломойский.

Напомним, будущий спикер Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал недостаточной депутатскую зарплату в размере 50 тыс. гривен.