В Грузии прошла многотысячная демонстрация с требованием отставки главы МВД

Протесты в Тбилиси продолжаются уже больше недели.

В Грузии прошла многотысячная демонстрация с требованием отставки главы МВД
Фото: On.ge

Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии "Марш свободы" в центре Тбилиси в субботу, чтобы потребовать отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Как сообщает "Новости-Грузия", к гражданским активистам сегодня присоединились партия "Европейская Грузия", а также оппозиционное объединение "Сила в единстве", куда входят основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" и еще десять политсил.

Они собрались в разных местах, после чего колонны слились в одну и вместе направились в сторону площади Свободы в центре грузинской столицы. С площади Свободы протестующие вернулись к зданию парламента, где десятый день продолжается мирная демонстрация.

Протестующие несли флаги Грузии, Украины, Литвы, Евросоюза и США, различные баннеры с призывами к отставке Гахария. У многих в руках были плакаты с окровавленным глазом и написано "Уходи" — так манифестанты напоминают о жестоком разгоне первой акции в ночь на 21 июня, когда несколько человек потеряли зрение. На некоторых манифестантах белые футболки с надписями красным цветом "Гахария, уходи".

Для участия в сегодняшнем шествии сотни людей приехали из других городов – это жители Батуми, Кутаиси, Телави, Рустави и Зугдиди.

Напомним, первая акция, прошедшая в центре Тбилиси вечером 20 июня, стала ответом на визит в Грузию и выступление в высшем законодательном органе страны депутата Госдумы РФ, члена партии КПРФ Сергея Гаврилова, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

В последующие дни по несколько тысяч человек ежедневно собирались у парламента Грузии.

21 июня из-за протестов в отставку подал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.


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