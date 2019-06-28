Осужденный в РФ украинец Литвинов оказался в харьковской колонии

РоSSия передала Украине политзаключенного Сергея Литвинова, осужденного к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой), для отбывания наказания. Сейчас он находится в харьковской колонии.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ответ Минюста.

В ведомстве подтвердили, что "компетентные органы РоSSии" передали Литвинова Украине, однако другие детали дела не раскрыли.

"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции Украины в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", - сказано в ответе министерства.

Сам Литвинов рассказал, что отбывает наказание в Харькове с 1 марта 2019 года. Эту же информацию подтвердило руководство Диканевской колонии №12.

Обновление. "Минюст был осторожен в своих комментариях для СМИ по этому вопросу. Мы находимся в контакте с адвокатами, поддерживаем и, насколько это в нашей компетенции и возможностях, помогаем в их усилиях по освобождению Литвинова", - написал в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по ЕСПЧ Иван Лещина.

Отмечается, что РФ собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство фиктивных лиц в Луганской области батальоном "Днепр-1", в состав которого входил Литвинов. Затем ему изменили обвинение на разбой.

В то же время, как пояснила в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак, тот факт, что Литвинов в Украине, не означает автоматического его освобождения.

"Потому что есть закон и есть процедуры. Мы сто раз об этом говорили в качестве предостережения для семей, которые подавали заявления на перевод для отбывания наказания (в народе - "на экстрадицию" - что является абсолютно иной процедурой) и считали, что это автоматически означает освобождение. Нет, не означает", - написала она.

По ее словам, Литвинова освободят, но РоSSия больше не будет передавать Украине политзаключенных по той же процедуре.

"Потому что при переводе украинский суд подтвердил приговор роSSийского, а государство дало гарантии, что лицо будет отбывать наказание. Теперь, скорее всего, возможности быть переведенным будут лишены все граждане Украины, которые осуждаются роSSийскими судами", - рассказала Томак.

По данным "Громадського", Литвинов уже 4 месяца находится в колонии в Харькове после передачи из РФ .

Ранее на этой неделе украинский МИД заявил, что одно из условий РоSSии для выдачи украинских военнопленных, включая моряков - это отбывание ими наказания, назначенного роSSийскими судами, в украинских тюрьмах.

Литвинова задержали в начале октября 2014 года. По версии роSSийской стороны он был бойцом батальона "Днепр-1" и сам пришел на территорию РФ под видом мирного жителя, чтобы поступить на лечение. После задержания Литвинов якобы заявил, что "лично совершал убийства не принимавших участия в военном конфликте гражданских лиц, в том числе женщин и детей".

В декабре 2015 года Следком снял обвинения в убийстве мирных жителей Донбасса, оставив только разбой. Ему вменяли нападение на гражданина РоSSийской Федерации в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района Луганской области, во время которого Литвинов в сговоре еще с двумя лицами якобы похитил два автомобиля потерпевшего и причинил ему телесные повреждения.