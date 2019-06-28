"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с РоSSией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"

Возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ было частью плана, о котором страны Запада и РоSSия договорились за спиной Украины. Другой частью должно было стать освобождение украинских моряков, взятых в плен Россией .

Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

"10 дней назад во время визитов Зеленского в Париж и Берлин украинскому президенту дали понять, что на уступки придется идти, и у Украина нет другой опции, как с этим смириться. По этому плану, Запад возвращает РоSSии полномочия в ПАСЕ без малейших исключений. РоSSия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы", - говорится в публикации.

Это первая договоренность об Украине за ее спиной. При Петре Порошенко принцип "ничего об Украине без Украины" был основой внешней политики, но Запад воспользовался сменой власти, чтобы отбросить эти формальности.

По данным "ЕП", сигналы о таком пакете поступали украинским дипломатам еще в конце президентства Порошенко, но в качестве то ли "ультиматума", то ли "предложения, от которого нельзя отказаться".

Меркель и Макрона поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин.

Согласия Зеленского на эту оборудку они не получили, но тем не менее в Офисе президента хотели воспользоваться освобождением моряков, и именно с этим связан нервный брифинг Зеленского, на котором он набросился на министра иностранных дел Павла Климкина.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел РоSSийской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с роSSийским законодательством. МИД назвал это предложение РоSSии неприемлемым и отклонил.