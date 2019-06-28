Глава МВД Грузии отказался идти в отставку до конца расследования беспорядков в Тбилиси

Во время столкновений в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек: 160 протестующих и 80 полицейских.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, с требованием отставки которого в стране более недели продолжаются акции протеста, заявил, что останется на своем посту до завершения расследования событий в ночь на 21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом министр заявил вечером 27 июня на встрече с представителями грузинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Если окажется, что были системные нарушения, я за это отвечу, однако когда кто-то пытается осуществить делегитимацию полиции, я этого не допущу", - сказал Георгий Гахария.

Так он ответил на вопрос о том, собирается ли он уходить в отставку на фоне большого количества пострадавших в результате применения полицией спецсредств против митингующих.

По словам Гахария, он останется на своем посту до завершения легитимных правовых процедур и до тех пор, пока не убедится в том, что полицейские, принимавшие участие в этом мероприятии, не стали жертвами несправедливого воздействия.

Министр также не согласился с мнением, что полиция применила силу против мирных митингующих. "Полиция до 02:00 не покидала периметр парламента, и когда кто-то обвиняет ее в том, что она начала разгон мирного митинга, это просто не соответствует действительности", - сказал Гахария.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

АнтироSSийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.

Также власти страны согласились на то, чтобы парламентские выборы в Грузии 2020 года прошли по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.

Полиция Грузии отстранила от работы 10 сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента страны 20 июня.

Во время столкновений в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек: 160 протестующих и 80 полицейских.