Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

Указы опубликованы на сайте президента.

Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента.

"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе№459/2019 от 26 июня.

Указом от 26 июня №460/2019 Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Также президент уволил Емельяненко с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019, также датированным 26 июня.

Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С понедельника, 3 июня, Баканов также начал исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак ушел в отпуск.


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