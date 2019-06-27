По центру Киева пронесли 40-метровый крымскотатарский флаг

Дню крымскотатарского флага также провели автопробег.

В честь Дня крымскотатарского флага в центре Киева 26 июня состоялось шествие.

Участники акции принесли на Майдан Незалежности 40-метровый крымскотатарский флаг, а также флаг c подписями и пожеланиями, который посетил 28 стран мира в рамках кампании "Объединенные флагом #LIBERATECRIMEA".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Празднование Дня крымскотатарского флага завершилось митингом на Майдане Незалежности.

К митингу присоединились участники автопробега, которые проехали с флагами от главного корпуса КПИ до Майдана.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Митинг на Майдане Незалежности начался и завершился исполнением государственного гимна Украины и национального гимна крымских татар.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Праздничные мероприятия по случаю праздника проходят как в Крыму, так и на материковой Украине, а также в других странах мира.


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