По центру Киева пронесли 40-метровый крымскотатарский флаг
Дню крымскотатарского флага также провели автопробег.
В честь Дня крымскотатарского флага в центре Киева 26 июня состоялось шествие.
Участники акции принесли на Майдан Незалежности 40-метровый крымскотатарский флаг, а также флаг c подписями и пожеланиями, который посетил 28 стран мира в рамках кампании "Объединенные флагом #LIBERATECRIMEA".
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Празднование Дня крымскотатарского флага завершилось митингом на Майдане Незалежности.
К митингу присоединились участники автопробега, которые проехали с флагами от главного корпуса КПИ до Майдана.
Митинг на Майдане Незалежности начался и завершился исполнением государственного гимна Украины и национального гимна крымских татар.
Ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.
Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.
Праздничные мероприятия по случаю праздника проходят как в Крыму, так и на материковой Украине, а также в других странах мира.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.06.2019 10:00
27.06.2019 10:01