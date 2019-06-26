Апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с экс-нардепа Лозинского

Лозинский после освобождения занимается волонтерством и имеет положительную характеристику от сельсовета.

Киевский апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в суде.

Согласно сообщению, в среду, 26 июня, коллегия судей под председательством судьи Ольги Капичон рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на снятие судимости с экс-депутата.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба не удовлетворена", - сказал источник.

Таким образом, решение о досрочном снятии судимости с Лозинского вступило в силу в среду, 26 июня.

Как сообщалось, 6 мая Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с экс-депутата Рады Лозинского.

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства, занимается волонтерством и имеет положительную характеристику от сельсовета.

Прокуратура обжаловала это решение суда.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Олийныка в Кировоградской области.

Олийнык погиб 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.