Экстрадированного в РоSSию Тумгоева приговорили к 18 годам колонии строгого режима

Украина выдала его РФ в прошлом году.

Экстрадированного в РоSSию Тумгоева приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Фото: goodvin.info

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. В прошлом году он был экстрадирован в РФ из Украины.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

Отмечается, что суд признал Тумгоева его виновным по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Прокурор потребовал для него 19 лет колонии.

Защита, в свою очередь, заявила, что вина Тумгоева не доказана, и попросила его оправдать. Сам подсудимый в последнем слове назвал обвинение несправедливым, но выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

По версии следствия, Тумгоев в октябре 2014 года выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую в РоSSии считает частью "Исламского государства". Сам Тумгоев признает только факт своего пребывания в Турции.

Напомним, Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года его выдали РоSSии по запросу ФСБ. Генпрокурор Юрий Луценко обещал проверить законность действий сотрудников ГПУ при выдаче Тумгоева РФ.


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