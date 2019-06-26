Заместитель Ульяны Супрун решил подать в отставку

Он занимал свою должность с 2016 года.

Заместитель Ульяны Супрун решил подать в отставку
Фото: Сергей Нужненко

Заместитель министра здравоохранения Роман Илык решил подать в отставку. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности", - сказано в сообщении.

Роман Илык с 2015 года работал на должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года – был заместителем министра.

Среди направлений работы, которые координировал Роман Илык как замминистра - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

Напомним, дополнительная должность замминистра здравоохранения была введена Кабмином от 30 марта 2016 года. Тогда Роман Илык стал вторым замом министра здравоохранения из четырех возможных.


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