В Харькове неизвестные установили адресные таблички с именем Жукова на проспекте Григоренко

Люди, менявшие таблички, вели работы ночью и не представлялись.

Сегодня ночью в Харькове неизвестные люди начали устанавливать таблички с именем маршала Жукова на домах на проспекте Григоренко. Об этом сообщает UA Харьков.

Новые указатели установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Фото: UA Харьков

Как рассказал местный житель Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.

"Возле дома, у его окна установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали себе. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? Сказали, что ночью этого делать не стоит. Во-первых, это беспокоит жителей. Во-вторых, я понимаю, что есть решение, надо показать все бумаги и сделать это днем, чтобы это было не как у воров ... ", - рассказал Тимохин.

Фото: UA Харьков

На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.

Люди, которые меняли таблички, так и не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

Напомним, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель народного депутата Украины Андрея Билецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

Современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко.

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова. Мэрия поддержала ее на основании того, что к запрещенной символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины.


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