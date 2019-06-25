Пресс-секретарь Мелании Трамп заменит Сару Сандерс на посту спикера Белого дома

Пресс-секретарь Мелании Трамп заменит Сару Сандерс на посту спикера Белого дома
Стефани Гришэм
Фото: CNN.com

Новым спикером Белого дома вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс станет Стефани Гришэм, которая является пресс-секретарем первой леди США Мелании Трамп.

Об этом Милания Трамп сообщила в Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома. Она была с нами с 2015 года, и я не могу представить себе лучшего человека, который мог бы служить администрации и нашей стране", - заявила первая леди США.

13 июня стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет должность до конца июня. Далее Сандерс продолжит карьеру в родном штате Арканзас.

Сара Хакаби Сандерс в феврале 2016 года была назначена старшим советником избирательного штаба Дональда Трампа. После победы на выборах Трамп в январе 2017 года назначил Сандерс заместителем пресс-секретаря Белого дома. Она стала пресс-секретарем администрации в июле 2017 года, сменив на этом посту Шона Спайсера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп предложил кандидатуру на пост главы ПентагонаТрамп предложил кандидатуру на пост главы Пентагона
Трамп в последний момент отменил удар по Ирану (обновлено)Трамп в последний момент отменил удар по Ирану (обновлено)
Суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать КрымСуд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым
Трамп через Оман предупредил Иран о намерении нанести ударТрамп через Оман предупредил Иран о намерении нанести удар
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20
Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSиюТрамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSию
Избрание Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, - советник Трампа по нацбезопасностиИзбрание Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, - советник Трампа по нацбезопасности
Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении американского военного контингента в ПольшеДуда и Трамп подписали декларацию о расширении американского военного контингента в Польше
Посол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа ЗеленскомуПосол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа Зеленскому
В КС поступил анонимный звонок о заминированииВ КС поступил анонимный звонок о заминировании
Последние новости
Подгружаем последние новости