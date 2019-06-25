"Слуга народа" подала заявления в правоохранительные органы из-за массовой регистрации кандидатов-клонов в округах

Организаций-клонов "Слуги народа" насчитали более 100 штук.

"Слуга народа" подала заявления в правоохранительные органы из-за массовой регистрации кандидатов-клонов в округах
Фото: КонсалтВорк.ру

Представители партии "Слуга народа" подали ряд заявлений в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру о введении в заблуждение избирателей из-за регистрации на мажоритарных избирательных округах кандидатов-клонов "Слуги народа". Об этом заявил представитель партии Александр Качура, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня нами было подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ст.157 Уголовного кодекса Украины. То есть введение избирателей в заблуждение", - сказал он.

В заявлении говорится о том, что часть кандидатов в нардепы по одномандатным избирательным округам указали в своих регистрационных заявлениях, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

Качура подчеркнул, что подобных организаций с названием "Слуга народа" насчитано уже более 100 штук. Как правило, они были зарегистрированы за два дня до подачи документов кандидата.

Качура подозревает в этих действиях грязные технологии против "Слуги народа", поскольку это может запутать избирателей.

Кроме того, встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии "Слуга народа", хотя на самом деле таковыми не являются.

Кандидат в народные депутаты по избирательному списку "Слуги народа" Вадим Галайчук отметил, что массовость такого явления вызывает подозрения, что за этим стоит какая-то организация и была некая стратегия в создании партий-клонов.

Напомним, с 21 июня партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" начала публиковать списки своих кандидатов в мажоритарных округах. Их представили отдельно по областям.


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