Филарет отказался признавать решения "так называемой ПЦУ"

Церковь Филарета создала собственный синод.

Филарет отказался признавать решения "так называемой ПЦУ"
Фото: cerkva.info

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата заявил, что решение синода Православной церкви Украины о лишении управления над Киевской епархией его не касается.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

"Мы церковь независимая. У нас был собор 20 июня, и мы там заявили, что не принадлежим к этой так называемой ПЦУ. Их постановления и наказания нас не касаются", - сказал Филарет.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, это не наша церковь", - добавил он.

Православная церковь Украины передала в непосредственное управление митрополита Епифания все монастыри и храмы Киева. Филарет считает такие действия рейдерской атакой.

По его словам, ПЦУ захватила Свято-Феодосиевский мужской монастырь в Киеве и церковь Пирогощи на Контрактовой площади. "Сейчас планируется захват Владимирского собора", - заявил Филарет.

Он сказал, что не собирается защищать интересы Киевского патриархата в судах, потому что "суды у нас продажные, там могут защитить неправду". Вместо этого Филарет собирается апеллировать к украинской и мировой общественности.

На пресс-конференции Филарет также рассказал, что УПЦ Киевского патриархата уже создала собственный синод из пяти человек. В него входят, кроме самого Филарета, еще четыре архиерея. "Их пять, [но] будет и двенадцать, когда вырастем, будет и больше", - уверен он.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из РоSSии - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате.


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