Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста, из-за возвращения делегации РоSSии в Ассамблею. Соответствующее решение украинской делегации объявил ее председатель народный депутат Владимир Арьев, передает агентство «Укринформ».

Отмечается, что вместе с украинскими делегатами, зал заседаний оставило немало представителей Грузии, стран Балтии, других стран.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, украинская делегация будет находиться в зале заседаний Ассамблеи лишь при рассмотрении вопросов об обжаловании полномочий и наложения санкций на роSSийскую делегацию.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

Президент Владимир Зеленский также заявил о своем разочаровании касателно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации РоSSии.