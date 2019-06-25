Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста

Украинцев поддержали представители Грузии и стран Балтии.

Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста
Фото: ukrinform.ua

Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста, из-за возвращения делегации РоSSии в Ассамблею. Соответствующее решение украинской делегации объявил ее председатель народный депутат Владимир Арьев, передает агентство «Укринформ».

Отмечается, что вместе с украинскими делегатами, зал заседаний оставило немало представителей Грузии, стран Балтии, других стран.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, украинская делегация будет находиться в зале заседаний Ассамблеи лишь при рассмотрении вопросов об обжаловании полномочий и наложения санкций на роSSийскую делегацию.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

Президент Владимир Зеленский также заявил о своем разочаровании касателно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации РоSSии.


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