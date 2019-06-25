Зеленский разочарован решением ПАСЕ вернуть роSSийскую делегацию

Президент намекнул, что возвращение связано с деньгами.

Зеленский разочарован решением ПАСЕ вернуть роSSийскую делегацию
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что он разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации РоSSии.

Об этом говорится в комментарии Зеленского.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как РоSSия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - заявил он.

"Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - добавил Зеленский.

При этом Зеленский поблагодарил членов украинской делегации и дружественные национальные делегации за "мужественную борьбу до конца".

Президент добавил, что сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, и он надеется, что сторонники возвращения роSSийской делегации в ПАСЕ будут требовать от нее возвращения Украине пленных.

"С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - заявил Зеленский.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.


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