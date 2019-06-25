Гройсман: возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора

Премьер убежден, что компромисса в этом вопросе быть не может.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает возвращение роSSийской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы "реваншем агрессора и полным пренебрежением нормами международного права".

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может" - написал Гройсман.

Напомним, делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ .

Ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.