Гройсман: возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора

Премьер убежден, что компромисса в этом вопросе быть не может.

Гройсман: возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Премьер-министр Владимир Гройсман считает возвращение роSSийской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы "реваншем агрессора и полным пренебрежением нормами международного права".

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может" - написал Гройсман.

Напомним, делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.

Ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

В украинском МИДе назвали резолюцию ПАСЕ - недопустимой уступкой РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
МИД: резолюция ПАСЕ - недопустимая уступка РоSSииМИД: резолюция ПАСЕ - недопустимая уступка РоSSии
Украинская делегация в ПАСЕ допускает возможность приостановки участия в ассамблееУкраинская делегация в ПАСЕ допускает возможность приостановки участия в ассамблее
ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы
Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в РадуГройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду
ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
Емец назвал делегации, которые поддерживают возвращение РоSSии в ПАСЕЕмец назвал делегации, которые поддерживают возвращение РоSSии в ПАСЕ
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажуПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажу
Гройсман опроверг возможность приватизации украинской ГТСГройсман опроверг возможность приватизации украинской ГТС
Последние новости
Подгружаем последние новости